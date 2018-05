später lesen Bahnverkehr in NRW Verspätungen durch Stellwerksstörung in Wuppertal FOTO: dpa, mg htf FOTO: dpa, mg htf Teilen

NRW-Bahnreisende müssen am Montagmorgen auf den Strecken über Wuppertal noch bis etwa 8 Uhr mit Verspätungen rechnen. Grund dafür ist eine elektronische Störung am Bahn-Stellwerk in Wuppertal.