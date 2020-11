Kriminalität : Bedroht, beschimpft, beleidigt: Beamte leiden unter Gewalt

Alarm: Polizisten warnen fliegenden Fäusten und Pöbeleien. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier/Mainz Corona-Krise befeuert Angriffe auf Polizisten. Wittlicher Gefängnis hilft traumatisierten Mitarbeitern mit eigenen Kümmerern. Land wirbt für Respekt.

Obwohl die Kriminalität auf den Straßen in der Corona-Krise sinkt, steigt die Gewalt gegen Beamte in Rheinland-Pfalz an. Die Landesregierung sprach am Dienstag davon, dass es von Januar bis September landesweit 1229 Fälle von Gewalt gegen Polizisten gegeben hat, wo es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 1189 waren. Alleine die Zahl der Bedrohungen ist von 92 auf 111 gestiegen, die der Widerstände von 593 auf 639. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: „Die Menschen, die dafür sorgen, die Corona-Regeln zu kontrollieren, sind Opfer von Respektlosigkeiten geworden. Ich werde mich nie mit der Verrohung in der Gesellschaft abfinden. Es lohnt sich, Gegenmittel wie Freundlichkeit und eine klare Haltung dagegen zu setzen.“

Mit einer landesweiten Respekt-Kampagne will die Ampelregierung in diesen Tagen ein Signal an die Öffentlichkeit senden, die Arbeit von Polizisten, Feuerwehrleuten und Lehrern wertzuschätzen. Zwar gab es mit 32 schweren körperlichen Attacken gegen Polizisten sogar weniger als im Vorjahr (47). Doch die Fälle, die Schlagzeilen schrieben, waren brutal: In Worms griffen Männer jüngst zwei Polizisten an und verletzten sie, als die die Maskenpflicht kontrollierten. In Andernach trat ein Mann einen Polizisten gegen den Kopf, so dass der Beamte mit Brüchen im Gesicht und einem Schädel-Hirn-Trauma auf der Intensivstation behandelt werden musste. Der Polizist sei nach wie vor nicht dienstfähig, sagte Dreyer.

Gewalt zeige sich aber auch in wüsten Beschimpfungen – wie gegen Frauen. Die 29-jährige Mainzer Oberkommissarin Annika Wiese schilderte in der Pressekonferenz zur Landskampagne: „In einem meiner ersten Dienste hat ein Bürger gesagt: ,Lutsch’ meinen ... , du kleine Bullenschlampe!’ Es ist unglaublich, erschreckt mich und macht ein Stück weit ohnmächtig, was einem da entgegenschlägt“, sagte die Polizistin. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach davon, dass das Land in den vergangenen Jahren viel für die Sicherheit der Polizisten getan habe – wie das Tragen von Tasern und Bodycams. Der Opposition genügt das nicht. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf forderte, dass Polizisten die Körperkameras auch in Wohnungen einsetzen dürfen. Die CDU setze sich auch für den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware ein und fordert 10 000 Vollzeitkräfte bei der Polizei.

Das Land setzt zugleich auf mehr Kümmerer. Wie in der Wittlicher Justizvollzugsanstalt, die ein Projekt gestartet hat, in dem sie Mitarbeiter zu Krisenhelfern ausgebildet hat. Sie haben bei Gewalt ein offenes Ohr und vermitteln im Notfall psychologische Hilfe. Gestartet sei das Programm 2019, als ein Häftling einen Mitarbeiter mit einer versteckten Rasierklinge eine lebensgefährliche, zentimeterlange Wunde in den Hals schnitt – dicht an der Schlagader vorbei, schilderte Gefängnis­chef Jörn Patzak. Der Vollzugsbeamte berappelte sich später – dank Kollegen und Familie. Der Täter sitzt inzwischen in einer psychiatrischen Klinik. Auch Patzak sagte: „Die Verrohung hat zugenommen.“ Justizminister Herbert Mertin (FDP) betonte: „Wir prüfen, wie wir allen Bediensteten unserer Justiz zukünftig in Krisensituationen vergleichbare Angebote machen können.“