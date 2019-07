Mainz/Trier : Innenminister Lewentz ruft zur Anzeige von Hass-Posts im Netz auf

Mainz/Trier Beim Landeskriminalamt landeten in den vergangenen eineinhalb Jahren bloß 47 Strafanzeigen gegen Hetzer. Bedrohte Kommunalpolitiker bekommen mehr Schutz.

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ruft der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) dazu auf, hetzerische Internet-Posts zur Anzeige zu bringen. Das Landeskriminalamt bearbeitete in den vergangenen ein­einhalb Jahren insgesamt lediglich 47 Strafanzeigen von Hass-Einträgen im Netz. LKA-Vizechef Achim Füssel sagte: „Im Netz sind weitaus mehr Vorfälle zu erkennen, die aber nicht zur Anzeige gebracht werden.“ Es sei ein Irrtum, dass die Behörde anonyme Hetzer kaum aufspüren könne. Die Quote der angezeigten Fälle, in denen Täter ermittelt wurden, liege bei 74 Prozent. In sechs Verfahren sei es zu Verurteilungen gekommen, sechs Anzeigen habe die Justiz angestellt, die anderen Untersuchungen liefen noch. Die Masse an Bedrohungen stamme von Rechtsextremen, so Füssel.