Parteien : Bei der Wahl ist AfD-Politiker Ahnemüller noch in der Partei

Bei der Wahl ist AfD-Politiker Ahnemüller noch in der Partei

Trier Bleibt Jens Ahnemüller in der AfD, oder wird der Konzer Landtagsabgeordnete aus der Partei ausgeschlossen? Diese Frage ist auch nach einer Sitzung des Landesschiedsgerichts am Freitag weiter unbeantwortet.

Immerhin: Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll ein Ergebnis feststehen, sagten Ahnemüller und AfD-Landesvorsitzender Uwe Junge nach der Sitzung des dreiköpfigen Gerichts in Koblenz unserer Zeitung

Die rheinland-pfälzische AfD-Spitze will den 57-jährigen Konzer Politiker wegen seiner angeblich wiederholten Kontakte zu Rechtsextremen aus der Partei ausschließen. Ahnemüller hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er legt auch Wert auf die Feststellung, dass nicht die Partei ihn rauswerfen wolle, sondern „nur einzelne Personen in Rheinland-Pfalz, denen ich auf die Füße getreten bin“. Namen nennt Ahnemüller nicht, doch Partei- und Fraktionschef Uwe Junge dürfte dazu gehören.

In seinem Kreisverband Trier-Saarburg rührt Vorsitzender Jens Ahnemüller derweil munter die Werbetrommel für den Kommunal- und Europawahlkampf. Am gestrigen Freitag ging es direkt im Anschluss an die knapp 30-minütige Sitzung des Schiedsgerichts nach Konz hinter den AfD-Wahlkampfstand. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, kommentierte er das laufende Parteiausschlussverfahren.