Bergsteiger-Drama im Himalaya

In einer dramatischen Rettungsaktion ist eine französische Bergsteigerin am Nanga Parbat im Himalaya gerettet worden. Ihr Begleiter, ein Pole, wird für tot gehalten. Polnische Bergsteiger und pakistanische Armee suchten am Samstag gemeinsam nach den Vermissten, am Sonntag wurde die Frau schließlich gefunden. Schlechtes Wetter verzögerte die Mission zunächst. Der Nanga Parmat im westlichen Teil des Gebirges ist 8126 Meter hoch und gilt als schwerer zu besteigen als der Mount Everest.

(dpa)