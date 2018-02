Betrügerische Geschäfte mit Stellenanzeigen - Festnahme

Ermittlungen in Bonn

Weil er Firmen Dienstleistungen verkauft und diese nicht erbracht hat, ist ein 33 Jahre alter Mann in Bonn festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden ist.

Der Verdächtige soll mit seinen Media-Agenturen anderen Unternehmen angeboten haben, ihre Mitarbeitersuche zu optimieren und Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen zu platzieren. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren habe er die Vorauszahlungen seiner Kunden kassiert, aber keine Stellenanzeigen veröffentlicht. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn am Dienstag mit.

Bislang seien 60 Strafanzeigen bei den Ermittlern eingegangen. Die bisher bekannte Schadenssumme belaufe sich auf rund 100.000 Euro. Nach Wohnungsdurchsuchungen in der vergangenen Woche sitzt der 33-Jährige den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Drei Komplizen wurden ebenfalls vernommen, konnten danach aber wieder gehen.

(lsa)