Die 46 Beamten dieser neuen Einheit der Bereitschaftspolizei sind speziell dafür geschult, Beweise zu sichern und Straftäter festzunehmen. NRW ist das letzte Land, das eine solche Einheit fest installiert.

"Das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Landespolizei", sagt NRW-Innenminister Minister Herbert Reul bei der Präsentation der neuen Einheit in Bochum. Nordrhein-Westfalen war bisher das einzige Bundesland, das nicht über eine vergleichbare Formation verfügte.

Aufgabe der Einheit sei es, Rechtsbrüche von Gewalttätern gerichtlich verwertbar zu dokumentieren. Dabei wenden die Beamtinnen und Beamten spezielle Zugriffstechniken an, um Straftäter aus der Masse herauszuholen. Sie tragen zudem eine besondere Schutzausrüstung.

Bereits im vergangenen Jahr fand das Bewerbungsverfahren für die offenen Stellen statt. Seit dem wurden die Beamten für die Aufgaben in der neuen Sondereinheit entsprechend geschult und vorbereitet. Voraussetzungen für eine Einstellung waren laut einer Stellenausschreibung die Erfahrung in einer normalen Hundertschaft und besondere körperliche Leistungsfähigkeit.

"Die BFE soll in brenzligen Situationen gerichtsfeste Beweise sichern. Mit Köpfchen und notfalls auch mit Kraft. Das ist keine leichte Aufgabe. Deshalb haben die BFE-Angehörigen meinen besonderen Respekt", sagt Reul in Bochum.

Die erstmalige Einrichtung von Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten in Nordrhein-Westfalen zählt zu den zentralen innenpolitischen Projekten der Landesregierung. Ursprünglich war im Koalitionsvertrag die Aufstellung von vier Einheiten festgeschrieben. Später hatte Minister Reul entschieden, die Zahl auf sechs zu erhöhen. Diese sollen bis zum Jahr 2021 an den Standorten Bochum, Wuppertal und Köln in Dienst gestellt werden. Insgesamt soll so jeweils eine Hundertschaft in den drei Städten einsatzbereit sein. Vergleichbare Einheiten existieren bereits bei der Bundespolizei und in 15 der 16 Landespolizeien.

(skr)