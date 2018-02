später lesen 300 Erbfälle im Jahr Bezirksregierung erbt ehemaliges Bordell und Mülldeponie Teilen

Wenn ein Erbe ausgeschlagen wird oder sich keine natürlichen Erben ermitteln lassen, fällt es an den Staat. So ist die Düsseldorfer Bezirksregierung unter anderem Besitzerin eines ehemaligen Bordells, einer Finca in Spanien und einer Mülldeponie geworden.