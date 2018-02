später lesen Bombenentschärfung Blindgänger in Coesfeld entschärft Teilen

Wegen einer Bombenentschärfung mussten am Montagmorgen in Coesfeld etwa 1600 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Zehn-Zentner-Bombe wurde am Mittag erfolgreich entschärft.