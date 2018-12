Lastwagen kracht in Bochum in Stadtbahn

Bei einem Unfall in Bochum wurde eine Bahn komplett aus den Schienen gehoben und seitlich weg geschleudert. Elf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Ein Autotransporter stieß am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Wittener Straße / Ecke Alte Wittener Straße in Bochum mit der Stadtbahn zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Durch den Zusammenprall wurde die Bahn komplett aus den Schienen gehoben und seitlich weg geschleudert. Elf Personen, darunter fünf Jugendliche, wurden bei dem Aufprall verletzt. Sechs von ihnen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

FOTO: Polizei Bochum

Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften bis zum Nachmittag vor Ort. Die Bergung der Bahn wird noch einige Zeit dauern, die Wittener Straße ist im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

