später lesen Täter auf der Flucht Unbekannter sticht jungen Mann in Bochum nieder Teilen

Twittern

Teilen



Bei Streitereien unter jungen Männern in Bochum ist in der Nacht zum Samstag ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Er erlitt nach Angaben der Polizei einen Messerstich in den Bauch.