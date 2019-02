Bombenfund in Essen - Entschärfung am Montag

In Essen wurde bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie soll noch am Montag entschärft werden. Dazu muss die A52 zeitweise gesperrt werden. Betroffen ist auch ein Krankenhaus.

Von der Entschärfung sind laut Mitteilung der Stadt Essen 908 Personen im inneren Kreis sowie 3355 Personen im äußeren Kreis betroffen. Das Alfried-Krupp-Krankenhaus liegt im inneren Kreis. Patientinnen und Patienten sollen in andere Gebäudebereiche verlegt werden.

Im Umkreis von 250 bis 500 Meter müssen sich Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Fundstelle abgewandt liegen oder einen Keller aufsuchen. In diesem Bereich rät das Ordnungsamt, Kraftfahrzeuge vorsorglich von der Straße zu entfernen.

Das Ordnungsamt der Stadt startet gegen 10 Uhr mit den Lautsprecherdurchsagen im inneren Kreis.

Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner haben die Möglichkeit, sich ab 7.30 Uhr am Bürgertelefon der Stadt Essen unter der Nummer 1238 888 zu informieren. Eine Betreuungsstelle wird in der Käthe-Kollwitz-Schule in der Christinenstraße 4 eingerichtet. Die Betreuungsstelle ist ab 8 Uhr in Betrieb.

FOTO: Stadt Essen

FOTO: Stadt Essen

Die A52 ist laut Stadt von der Entschärfung ebenfalls betroffen. Die Auf- und Abfahrt Bergerhausen wird während der Entschärfung gesperrt, ebenso die Auffahrt Essen-Rüttenscheid in Richtung Dortmund und die Auffahrt Essen-Süd in Richtung Düsseldorf. Der Verkehr am Autobahnkreuz Essen-Ost in Richtung Düsseldorf wird über die A 40 in Richtung Duisburg umgeleitet.

Genauere Details zum Sperrbereich und zu den Sperrzeiten will die Stadt im Laufe des Tages bekannt geben.

Mit weiteren Verkehrsbehinderungen sowohl des Individualverkehrs als auch beim ÖPNV ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

(csr)