Bombendrohung gegen Vanessa Mai-Konzert in Düren

Am Freitagabend wollte Vanessa Mai ihren ersten Auftritt nach ihrer Verletzungspause absolvieren. Erneut gab es eine Schrecksekunde für die Sängerin und ihr Team, als Bombendrohungen gegen den Veranstaltungsort ausgestoßen wurden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Drohungen telefonisch übermittelt. Gegen 16.30 Uhr und dann nochmal gegen 17.20 Uhr hat demnach eine zunächst unbekannte Person gegenüber der Stadtverwaltung und der Arena Kreis Düren Bombendrohungen formuliert. Offensichtlich sollte das am Abend geplante Konzert der Sängerin beeinflusst werden. Der Anrufer sagte, im Verlauf der Veranstaltung werde eine Bombe hochgehen.

Die Polizei leitete Sofortmaßnahmen ein. Spezialhunde untersuchten die Räumlichkeiten, fanden jedoch keiner Hinweise auf verdächtige Gegenstände. Die Veranstaltung konnte wie geplant stattfinden.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bereits kurz nach der Tat durch die Polizei ein 69 Jahre alter Dürener als Beschuldigter festgestellt. Die Polizei konnte den Mann noch am frühen Abend an seinem Wohnsitz festnehmen und ausreichend Beweise für das von ihm ausgehende Bedrohungsszenario sichern. Ein Motiv für sein Handeln konnte er nicht angeben. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes ergaben, veranlasste die hinzu gezogene Ordnungsbehörde zusammen mit einem Arzt die sofortige zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

(felt)