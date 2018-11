Bombe in Essen gefunden - Entschärfung noch heute geplant

In Essen-Leithe ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am Dienstag entschärft werden, die genaue Uhrzeit ist noch unklar. Die A40 ist von der Entschärfung betroffen, ebenso wie der ÖPNV.

In Essen ist am Dienstag bei Überprüfungen eines Verdachtspunkts eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die britische Zehn-Zentner-Bombe liegt im Stadtteil Leithe an der Lange Straße. Sie liegt in acht Meter Tiefe und soll noch am Dienstag entschärft werden.

Wie die Stadt Essen auf Twitter mitteilt, muss die A40 für die Entschärfung der Bombe im Laufe des Tages gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich um die Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd. Die Autobahn wird zwischen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd in beide Richtungen gesperrt. Die genaue Uhrzeit ist aber noch unbekannt. Die Stadt Essen hat ein Bürgertelefon für Fragen eingerichtet: 0201 1238 888.

Außerdem betroffen sind die B227 (Haltener Straße), der Emscher-Park-Radweg und zahlreiche Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Auch die Naherholungsgebiete rund um den Mechtenberg sind nach Angaben der Stadt von der Evakuierung betroffen. Der Aufenthalt im Freien ist dort nicht erlaubt.

Anwohner und Beschäftigte des angrenzenden Gewerbegebiets im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung aus den Wohnungen beziehungsweise den Betrieben evakuiert. Ein Betreuungsplatz für Anwohner, die ihre Wohnung verlassen müssen, wird im Evangelischen Gemeindezentrum an der Leither Straße 33 eingerichtet.

Es wird mit Behinderungen des Nah-, Fern- sowie Güterverkehrs gerechnet. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

