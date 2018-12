Nach einem Unfall bei einem Einsatztraining ist ein junger Beamter der Bonner Polizei gestorben. Sein Kollege hatte auf ihn geschossen - und möglicherweise seine Dienstwaffe mit einer Attrappe verwechselt.

Der schwer verletzte 23-jährige Beamte ist am Montagabend gestorben, wie die Staatsanwaltschaft Bonn mitteilte. Er war am 26. November bei einem Einsatztraining von seinem 22 Jahre alten Kollegen angeschossen und schwer verletzt worden. Die Kugel hatte den Polizisten in den Hals getroffen.

Die beiden Polizisten waren nach bisherigem Stand der Ermittlungen bei der Übung im Polizeipräsidium Bonn auf dem Weg von einem Umkleideraum zum Schießstand. Dabei trugen sie sowohl ihre Dienstwaffen als auch baugleiche Pistolenattrappen, die im Training verwendet werden.

Die genauen Umstände und Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Ob der 22-Jährige eine echte Pistole für eine unechte gehalten habe, könne man noch nicht sagen, wie es seitens der Ermittler heißt.

(hsr)