Kletterhalle "Chimpanzodrome" in Frechen brennt ab

In der Nacht zu Samstag ist eine Kletterhalle in Frechen abgebrannt, die zu den größten in Deutschland zählt. Das Chimpanzodrome war Teil einer historischen Gebäudeanlage. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.