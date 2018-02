später lesen Teilsperrung zwischen Büren und Bad Wünnenberg Brückenschaden auf der A44 bremst Verkehr aus FOTO: dpa, Frank Rumpenhorst FOTO: dpa, Frank Rumpenhorst Teilen

Die Autobahn A44 ist nach einem Bruch in der Fahrbahn zwischen Büren und Bad Wünnenberg erneut teilweise gesperrt worden. In Richtung Dortmund sei nur noch eine Spur offen, teilte Straßen.NRW am Montag mit.