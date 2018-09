später lesen Koalitionskrise CDU-Fraktionschef Baldauf kritisiert Bundesregierung: Landet endlich in der Realität! FOTO: dpa / Andreas Arnold FOTO: dpa / Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat scharfe Kritik am Umgang von Union und SPD mit dem in Ungnade gefallenen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen geäußert. Die Beförderung Maaßens zum Staatssekretär im Innenministerium sei eine einzige Katastrophe, sagte Baldauf am Freitagabend auf dem CDU-Bezirksparteitag in Schweich (Kreis Trier-Saarburg). Von Rolf Seydewitz