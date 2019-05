Suche nach Vermisstem : Trierer Forscher in Chile vermisst

Trier/Punta Arenas Ein Trierer Forscher wird seit Tagen in Chile vermisst. Er war in einem Nationalpark unterwegs. Eine Kollegin hatte am Sonntag zum letzten Mal Kontakt zu ihm. Dabei soll er von schlechten Wetterverhältnissen berichtet haben.

Von Bernd Wientjes

Der Trierer Antarktis-Forscher Rolf Kilian Wintermann wird seit Tagen in Chile vermisst. Der 62-jährige Geologe, der an der dortigen Hochschule Universidad de Magallanes und am chilenischen Antarktis-Forschungszentrum lehrt und forscht, war nach Berichten chilenischer Medien im Nationalpark Torres del Paine in Süden des südamerikanischen Landes unterwegs. Er habe dort ein Messgerät reparieren wollen, heißt es. Am vergangenen Sonntag soll er zum letzten Kontakt zu der ebenfalls an der Uni forschenden deutschen Expertin für Marine Biologie Erika Mutsch gehabt haben. In den Berichten heißt es, dass er mit ihr über ein Satelletentelefon telefoniert und von schwierigen Wetterverhältnissen berichtet haben soll.