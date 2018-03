Chinesen strafen US-Steuerpolitik ab

Wegen der Steuerreform von US-Präsident Trump hat eine der führenden chinesischen Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Die Bonitätsnote werde von „A-“ auf „BBB+“ gesenkt, teilte das Unternehmen Dagong in Peking mit. Zudem sei der Ausblick negativ, es drohe also eine weitere Abstufung. Die Fähigkeit der USA zur Refinanzierung der bestehenden Schulden schwinde seit Jahren immer weiter, heißt es in der Mitteilung. „Dieser Trend wird zusätzlich verschlimmert durch die massiven Steuersenkungen.“

(dpa)