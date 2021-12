Interview mit Ullrich Wilhelm Klöckner : „Man hilft sich in der Region. Das finde ich großartig!“

Deutschlands neuer Botschafter in Luxemburg, Ullrich Wilhelm Klöckner, fühlt sich mit seiner Ehefrau in Luxemburg sehr wohl. Foto: Gemeinde Schengen

Luxemburg Seit einem Jahr ist er deutscher Botschafter in Luxemburg. Was er am Großherzogtum schätzt und warum er mit dem Bus zur Arbeit fährt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Sie sind nun ein Jahr in Luxemburg. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich heimisch gefühlt haben?

KLÖCKNER: Ich habe mich gleich heimisch gefühlt. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, das ist nicht weit entfernt. Luxemburg und Deutschland sind sich kulturell sehr nah. In politischen Fragen sind wir fast immer einer Meinung. Luxemburg ist eine großartige Stadt mit kulturellen und kulinarischen Angeboten auf höchstem Niveau. Zudem machen es die Luxemburger selbst einem sehr einfach, sich heimisch zu fühlen. Als deutschem Botschafter stehen mir alle Türen offen. Coronabedingt waren natürlich meine Kontaktmöglichkeiten in den ersten Monaten leider ziemlich eingeschränkt, weil kurz nach meinem Eintreffen die zweite Pandemiewelle begann, größere Veranstaltungen waren nicht möglich. Somit war es schwer, viele Leute kennenzulernen, wovon man als Botschafter gerade am Anfang lebt.

Info Zur Person Ullrich Wilhelm Klöckner Ullrich Wilhelm Klöckner (64 Jahre alt) ist seit September 2021 deutscher Botschafter in Luxemburg. Er folgte Heinrich Kreft, der nach vier Jahren im Großherzogtum an die Universität in Budapest wechselte. Klöckner hat nach seinem Abitur in Mönchengladbach und seinem Wehrdienst Rechtswissenschaften studiert. Danach kam er zum Auswärtigen Dienst. Stationen seiner Karriere waren die Philippinen, die USA, das Auswärtige Amt selbst und Japan. Seit Oktober 2009 war Klöckner schwerpunktmäßig in Afrika als Botschafter aktiv, zunächst in Mosambik, dann in Simbabwe und zuletzt von 2016 bis 2020 im Sudan. Er wurde in Luxemburg gemeinsam mit neuen Botschaftern aus Belgien, den Niederlanden, China und Tonga eingeführt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sie haben angesichts des Wechsels aus einem der ärmsten Länder der Welt, dem Sudan, ins Großherzogtum von einem Kontrastprogramm gesprochen. Was war der größte Bruch?

KLÖCKNER: Es ist sehr erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen in dieser Welt leben. In Sudan ist ein Fünftel der Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen. In Luxemburg wurde kurz nach meiner Ankunft das „European Space Resources Innovation Center“ gegründet, mit dem Ziel in Zukunft Rohstoffe von Mond und Mars zu nutzen. Hier in Mitteleuropa sind die meisten Menschen im weltweiten Vergleich sehr wohlhabend, das Leben ist meist wohlgeordnet und gegen fast alle Risiken abgesichert. Der Staat erfüllt seine Pflicht, die Bürger zu schützen und zu versorgen. Dagegen sind die staatlichen Strukturen im Sudan schwächer und können nicht die gleiche Versorgung bieten wie in Mitteleuropa. Der Kontrast zu Luxemburg war auch deshalb so groß, weil meine Frau und ich davor in Khartum eine veritable Revolution erlebten, in der das islamistische Bashir-Regime vom Volk gestürzt wurde. Die Botschaft musste durch diese gefährliche Krise geführt werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt konnten die westlichen Botschaften vor Ort auch nicht nur bloße Beobachter bleiben, sondern wurden in das politische Geschehen hineingezogen. Das war eine aufregende, schwierige und sehr anstrengende Zeit. Meine Frau und ich waren nach 18 Monaten Dauerkrise und Anspannung sehr froh, in Luxemburg erst einmal Abstand gewinnen zu können.

Reiz hat so ein Job als Botschafter in Afrika? Das ist ja auch sehr gefährlich...

KLÖCKNER: Der Reiz an einem Posten in Afrika besteht darin, dort als Botschafter in einem ganz anderen Maß auch operativ tätig zu werden, als dies hier in Europa notwendig ist. Man kann sich Ziele setzen und helfen, wichtige Dinge tatsächlich zu ändern oder zu verbessern.Im Sudan bestand die Gefahr, dass die Revolution in Chaos und Bürgerkrieg endete. Konkret ging es darum, Militär und Revolutionäre davon zu überzeugen, miteinander zu reden, um eine gemeinsame Regierung zu bilden. Dies hat nach vielen nervenaufreibenden Wochen am Ende geklappt. Es war auch für mich ein sehr emotionaler Moment, als die Übergangsregierung nach Jahrzehnten der Diktatur ihr Amt antreten konnte. Deutschland war das erste Land, das die neue Regierung unterstützte, etwa mit Besuchen der damaligen Minister Maas und Müller, zudem auch des Bundespräsidenten. Diese Zeit in Khartum war der Höhepunkt meiner Zeit im Auswärtigen Amt.

Sie sind zu denkbar ungünstigen Zeiten, mitten in der Pandemie, nach Luxemburg gewechselt. Wie wäre das Idealprogramm für Sie als neuer Botschafter abgelaufen?

KLÖCKNER: Ich hätte das Land viel schneller in seiner Breite, mit seiner Kultur, Politik und Wirtschaft kennengelernt. Normalerweise trifft man auf einer Veranstaltung mehrere Leute auf einmal, nun muss man mit jedem einzelnen auf Abstand Treffen vereinbaren. Ganze Sektoren wie Kultur und Restaurants waren im letzten Winter sehr eingeschränkt. Vieles, was Luxemburg ausmacht, war nicht möglich zu entdecken. Leider sind wir jetzt wieder in der selben Situation wie im letzten Jahr.

Womit hadern Sie denn jobbedingt am meisten mit der Pandemie?

KLÖCKNER: Ich hadere nicht, ich nehme sie so, wie sie ist. Das Einzige, womit man hadern kann, ist, dass die vierte Welle hätte verhindert werden oder deutlich abgeschwächt werden können, wenn sich mehr Menschen hätten impfen lassen. Die erste und zweite Welle kamen ohne große Widerstandsmöglichkeit. Da war man nahezu machtlos. Das ist auch eine Erfahrung, die ich aus Afrika kenne. Dort passiert es ständig, dass die eigene Lebensplanung durch Ereignisse von außen über den Haufen geworfen wird, sei es durch Naturkatastrophen oder Krankheiten wie Malaria und Cholera oder vor allem auch durch politische Ereignisse wie Krieg oder brutale staatliche Übergriffe. Wir sind in Mitteleuropa nicht gewöhnt, dass man zurückstecken und sich einschränken muss, um durch eine Krise zu kommen.

Macht es diese Erfahrung für Sie leichter, durch die Corona-Krise zu kommen?

KLÖCKNER: Ich glaube schon. In Mitteleuropa wissen viele nicht, was eine essentielle Krise ist und wie man sich in ihr verhält. Dass man Ruhe und gesunden Menschenverstand bewahren muss und nicht in Panik gerät. Vor allem darf man sich nicht von den Gerüchten anstecken lassen, die es in jeder Krise zu Hauf gibt und die den Blick für die Realität und tatsächliche Lage verstellen. In dieser Hinsicht sind alle Krisen gleich.

Deutschland hat mit den Grenzschließungen im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie selbst eine Krise mit Luxemburg heraufbeschworen. Konnten Sie inzwischen schon zerschlagenes Porzellen kitten?

KLÖCKNER: Ich hatte das Glück, nicht schon im März 2020 meine Arbeit in Luxemburg zu beginnen, als in der ersten Corona-Welle die Grenzen von deutscher Seite geschlossen wurden. Das hat in Luxemburg einen Schock und große, wie ich finde auch berechtigte Empörung ausgelöst. Das Bild von dem Bundespolizisten mit Maschinenpistole auf der Brücke in Remich hat sich tief in die Luxemburger Psyche eingegraben. In den exzellenten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern war dies ein temporärer Tiefpunkt, an den man auch heute noch immer wieder erinnert wird. Offene Grenzen sind für Luxemburg essentiell. Die grenzenlose Bewegungsfreiheit ist für uns alle in der Europäischen Union eine große Errungenschaft.

In Zusammenarbeit mit der Luxemburger Botschaft in Berlin und den Bundesländern an der Grenze ist es uns gelungen, das Bewusstsein dafür zu erhöhen, dass die Grenzregion ein ganz besonderes, seit langem zusammengewachsenes Gebilde ist. In dieses kann man nicht einfach von außen und der Ferne eingreifen, ohne viel mehr zu zerstören, als man eigentlich schützen wollte. Hier haben vor allem auch Ministerpräsidentin Dreyers klare Worte sehr geholfen. So ist es uns gelungen, zu verhindern, dass die Einschränkungen für die Grenzpendler zu groß wurden. Unser engagiertes gemeinsames Vorgehen ist auch von der Luxemburger Seite anerkannt worden und hat dazu geführt, dass das sehr gute Verhältnis zueinander sehr schnell wiederhergestellt werden konnte.

Haben Sie auch selber etwas persönlich für Ihre Diplomatie aus diesen Grenzschließungen gelernt?

KLÖCKNER: Ich habe gelernt, dass diese Grenzregion etwas Besonderes ist. Nehmen Sie das Beispiel Flutkatastrophe im Ahrtal: Am Tag danach haben die Luxemburger einen Feuerwehr-Löschzug ins Ahrtal gesandt, obwohl noch halb Echternach unter Wasser stand. Am nächsten Tag wurde mir zudem ein Rettungshubschrauber der Luxemburg Air Rescue angeboten, den ich sogleich nach Bitburg weitervermittelt habe. Vor einigen Tagen erhielt ich einen weiteren Anruf der Air Rescue, die zwei Sanitäter zur Intensivbetten-Betreuung in der Corona-Pandemie anboten, die ich ebenfalls nach Bitburg weitervermittelt habe. In beiden Fällen war diese Hilfe hochwillkommen. Das zeigt, man hilft sich in der Region. Das finde ich großartig. Man kann auch einmal streiten, aber im Ernstfall hält man fest zusammen.

Sie haben angesichts der Corona-Pandemie vom größten Stresstest für die Grenzregion in den vergangenen 50 Jahren gesprochen. Wie nehmen Sie die aktuelle deutsch-luxemburgische Zusammenarbeit wahr?

KLÖCKNER: In den letzten 50 Jahren ist hier sehr viel gegenseitiges Vertrauen gewachsen. Das ist schon einmalig und muss unbedingt gepflegt, erhalten und weiter ausgebaut werden. Es gibt eine enorme wirtschaftliche Verflechtung und einen engen politischen Austausch. Die handelnden Personen auf beiden Seiten, in der Region, aber auch zwischen Luxemburg und Berlin, kennen sich gut. Dieser persönliche Kontakt ist gerade für die Luxemburger sehr wichtig. So ist es auch ein Ziel unserer Botschaft, die Luxemburger Politiker und Politikerinnen mit ihren Counterparts in der neuen deutschen Regierung zusammenzubringen. Wir hoffen, dass wir insbesondere, aber nicht nur die Ratstagungen der EU in Luxemburg dazu nutzen können, deutsche Politiker hier in der Residenz zu bilateralen Gespräche einzuladen.

Worauf sollten denn Luxemburg und Deutschland künftig beseondrs achten?

KLÖCKNER: Alle deutschen Bundesregierungen haben bislang immer viel Wert daraufgelegt, mit allen EU-Mitgliedsstaaten einen engen Kontakt zu pflegen. Dass Außenministerin Baerbock einen kurzen Draht zu allen Partnerinnen und Partnern innerhalb der EU haben will, hat sie dieser Tage in Brüssel beim EU-Außenrat betont. Es wird in Luxemburg sehr geschätzt, auf Augenhöhe zu sein, zumal man in allen wichtigen Politikfeldern auf einer Linie ist.

Was sind die wichtigsten Themen der Zukunft zwischen Deutschland und Luxemburg?

KLÖCKNER: Das sind einerseits die großen europäischen Themen: die Umsetzung der nächsten Reformschritte der EU. Zudem in der Außenpolitik der Umgang mit Russland, China und der Türkei. Hier erwarten die Luxemburger eine führende Rolle Deutschlands.

Und heruntergebrochen auf Verhältnis in der Grenzregion?

KLÖCKNER: Ein Thema, das gerade in Luxemburg viel diskutiert wird, ist das Thema Telearbeit/Homeoffice. Es ist ein bleibendes Thema aus der Pandemie mit großer Tragweite für die grenzüberschreitenden Pendler und viele Unternehmen, die ihren Standort in Luxemburg haben. Hier wünscht man sich eine möglichst großzügige Lösung. Diese Lösung muss mit deutschem Steuerrecht und Luxemburger Sozialversicherungsgesetzgebung in Einklang gebracht werden. Die Firmen in Luxemburg haben zudem ein großes Interesse an gleichen Regeln mit allen Nachbarstaaten Luxemburgs. Hier muss bald eine Lösung gefunden werden.

Sehen Sie schon ein Licht am Ende des Tunnels?

KLÖCKNER: Man hat vor kurzem die Verständigungsvereinbarung zur Besteuerung von Grenzpendlern bis Ende März 2022 verlängert. Es ist allerdings eine Ausnahmeregelung, um Pandemiefolgen abzufedern. Als Botschaft versuchen wir, zusammen mit den deutschen Unternehmen zunächst einmal die Faktenlage zu klären und die Wünsche der Betroffenen zu kennen. Diese werden wir dann dem deutschen Bundesfinanzminister und der designierten neuen Luxemburger Finanzministerin übermitteln und stehen bereit, diese auch mit ihnen zu erörtern.

Können die der Pandemie für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch etwas Positives abgewinnen?

KLÖCKNER: Die Pandemie hat es geschafft, dass Fragen wie die Steuergesetzgebung nun so drängend werden, dass bald eine Lösung hierfür gefunden werden muss.

Sie haben angesichts Ihres Wechsels nach Luxemburg von ruhigeren Gefilden gesprochen. Was sind denn konkret Ihre Pläne und Vorhaben?