Ab Januar wird sich der Trierische Volksfreund wieder ändern. Die Zeitung erscheint in neuem Zuschnitt.

Was ändert sich alles, was bleibt und was steckt dahinter? – das erfahren Sie in einem Gespräch mit Thomas Deicke, ab Januar Sprecher der Geschäftsführung der Saarbrücker Zeitungsgruppe und Geschäftsführer für den Trierischen Volksfreund, mit Thomas Marx, Geschäftsführer in Trier und ab Januar ebenfalls der Saarbrücker Zeitungsgruppe, und mit Thomas Roth, Chefredakteur des Trierischen Volksfreundes.

Der Trierische Volksfreund verändert die Zahl der Lokalausgaben. Warum?

Roth: Wir denken über diesen Schritt schon seit mehreren Jahren nach. Denn vieles ändert sich: Die Menschen werden immer mobiler. Interessant ist nicht nur mein Heimatort, auch wenn der natürlich weiterhin im Blick sein muss, sondern die gesamte Region. Wo gehe ich arbeiten, einkaufen, wo und wie verbringe ich meine Freizeit?

Und wie wichtig ist das Lokale?

Roth: Das ist äußerst wichtig – und das wird sich weiter in der neuen Struktur zeigen. Wir sind und bleiben eine Lokal- und eine Regionalzeitung. Aber unsere Themen müssen eine gewisse Relevanz haben. Wir müssen Artikel so schreiben, dass sie nicht nur den einen Betroffenen interessieren. Und die Menschen haben weniger Zeit zum Lesen. Sie wollen nicht erst nach dem Wichtigen suchen.

Wie viele Ausgaben gibt es jetzt, und wie viele werden es ab 1. Januar 2019 sein?

Roth: Wir haben derzeit zwölf Ausgaben, die sich aber oft nur in kleinen Teilen unterscheiden. Und wir werden künftig fünf Ausgaben haben (siehe Grafik).

Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen?

Roth: Wir haben uns angeschaut, welche Orte miteinander in Verbindung stehen. Einerseits sind politische Grenzen ein Anhaltspunkt – natürlich gibt es in einem Kreis oder einer Stadt Themen, die für alle interessant sind. Andererseits gibt es Themen wie Arbeit, Bildung, Kultur, Sport – hier werden wir auf Regionsseiten immer den Blick über die eigentlichen Grenzen der Ausgabe wagen und wesentlich mehr im Blick haben.

Was bedeutet das?

Roth: Nun, machen wir es konkret. Unsere fünf neuen Ausgaben sind folgende: Zeitung für Trier und das Trierer Land, Zeitung für Konz, Saarburg und den Hochwald, Zeitung für Bitburg-Prüm, Zeitung für die Vulkaneifel und Zeitung für Bernkastel-Wittlich. Ganz sicher ist etwa für die Ausgabe Konz, Saarburg und den Hochwald aber der Blick nach Trier ebenfalls sehr wichtig. Das müssen wir weiter beachten. Hier müssen wir schlichtweg unsere Arbeit gut machen – und unseren Leserinnen und Lesern das bestmögliche Angebot machen.

Aber steckt hinter diesen Überlegungen nicht auch ein wirtschaftlicher Blick?

Marx: Natürlich ist uns ein solides Unternehmen wichtig. Wir haben bei dieser Umstellung auch die Kosten im Blick. Und ich sage offen: Wir wollen unseren Verlag für die nächsten Jahre gut aufstellen. Denn der wirtschaftliche Erfolg gibt uns die Chance, eine unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Der Erfolg gibt unserer Redaktion die Freiheit, offen und transparent berichten zu können.

Sehen Sie das als Chefredakteur genauso?

Roth: Natürlich, denn wenn ein Verlag kein Geld verdient, kann er sich keine Redaktion und keine anderen Verlagsbereiche leisten. Und eines ist für mich entscheidend: Wir wollen und werden als Redaktion weiter vor Ort sein. Wir wollen und werden daher in anderen Bereichen sparen. Wenn wir uns die neuen Ausgaben anschauen, müssen wir etwa weniger Seiten umbauen. Es fallen damit Arbeiten weg. Wichtig ist aber Folgendes: Wir müssen und werden inhaltlich weiter alle wichtigen Themen im Blick haben. Und wir wollen den Blick auf unsere ganze Region werfen: Seiten wie Wirtschaft in der Region oder die Luxemburg-Seiten interessieren viele unserer Leserinnen und Leser.

Also wird alles besser?

Roth: Es wird erst einmal, das sage ich ganz offen, einiges anders. Die Zeitung ist unseren Leserinnen und Lesern glücklicherweise etwas wert. Sie ist ihnen vertraut. Und ich gebe zu: Wir werden an manchen Stellen umstellen. Ich wage mal einen Vergleich, der abseitig klingt. Wenn Ihnen jemand im Wohnzimmer die Möbel verstellt, werden Sie einige Zeit brauchen, bis Sie sich ans neue Ambiente gewöhnt haben. Wenn Sie sich darauf einlassen, kann dies aber angenehmer sein als früher. Damit will ich nichts schönreden – mancher wird Änderungen nicht gut finden. Und wir hoffen, dass Leserinnen und Leser uns das dann offen sagen. Aber es ist eine Chance, die Themen für sie noch spannender, noch attraktiver zu präsentieren und uns für die nächsten Jahre sicher aufzustellen.

Ändern sich die Ansprechpartner vor Ort?

Roth: Nein, die Reporter vor Ort werden dieselben sein.

Und die Standorte?

Marx: Wir planen keine Änderungen bei unseren Redaktionsstandorten. Neben Trier werden wir weiter in Wittlich, Bitburg, Daun und Prüm vertreten sein. Und von dort aus werden wir die vielen anderen Orte ebenfalls im Blick haben.

Was ändert sich in der Geschäftsführung?

Marx: Der Trierische Volksfreund gehört zur Saarbrücker Zeitungsgruppe. Bisher hatten wir die Aufgaben nach Standorten verteilt – ich war Geschäftsführer in Trier, Herr Deicke in Saarbrücken. Künftig werden wir in der gesamten Gruppe die Geschäftsführung nach besonderen Aufgabenbereichen aufteilen. Daher wird es künftig zwei Geschäftsführer in Trier geben, Thomas Deicke, der ab Januar auch Sprecher der Geschäftsführung der Saarbrücker Zeitungsgruppe wird, und wie bisher mich. Ich verantworte die Bereiche Logistik, Anzeigenblätter, Druckereien und Organisation – aber eben nicht nur in Trier, sondern durch die zusätzliche Ernennung als Geschäftsführer bei der Saarbrücker Zeitungsgruppe zukünftig auch im Saarland und in Zweibrücken.

Deicke: Wir können uns mit dieser neuen Aufgabenteilung viel besser auf die vielen Herausforderungen konzentrieren. Ich werde dann das klassische Tageszeitungsgeschäft leiten, mit Leser- und Werbemärkten. Aber natürlich werden wir auch den Ausbau von digitalen Angeboten deutlich forcieren. Einerseits für unsere Leserinnen und Leser, andererseits für Unternehmen. Diesen bieten wir beispielsweise nicht nur klassische Werbung an, sondern gestalten auch etwa Homepages und optimieren Seiten für die Google-Vermarktung. Das ist eine große Chance für unser Unternehmen.

Im Verlagsbereich ist viel Bewegung. Welche sind die größten Herausforderungen?

Marx: Der Bereich Logistik wird aktuell und in den kommenden Jahren mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, die jedoch auch Chancen für das Medienhaus und unsere Region bieten. Derzeit liegt der Fokus darauf, notwendiges Zustellpersonal zu finden, da wir in Teilen unserer Region bereits nahe an der Vollbeschäftigung sind. Hier müssen wir etwa mit erweiterten Arbeitszeitmodellen neue Wege gehen und vermehrt Vollzeittätigkeiten anbieten. Seit Einführung unserer Anzeigenblätter im Jahr 2016 freuen wir uns über stetiges Wachstum im Anzeigen- und Beilagenbereich. Die WOCH und der VOLKSFREUND-TIPP sind etablierte Produkte im Leser- und Anzeigenmarkt. Die WOCH erscheint auch zukünftig mit elf Lokalausgaben. Dies bietet uns die Chance, weiter lokal und auf die jeweilige Region zugeschnitten zu berichten. Hier können wir attraktiven Lesestoff bieten, wie etwa unsere neue Vereinsseite.

Deicke: Wir müssen uns darauf einstellen, dass Medien anders genutzt werden. Einerseits wird die Zeitung sehr intensiv gelesen, immer noch am liebsten gedruckt. Zudem interessieren sich aber immer mehr Menschen für unsere digitalen Angebote. Hier erreichen wir viele Leserinnen und Leser, auch solche, die keine Abonnenten sind. Wir werden unsere digitalen Angebote daher ausbauen, und wir werden sie immer wieder anpassen. Unser Ziel ist eindeutig: Wir sind das führende Medienhaus in unserer Region, und wir wollen es auch bleiben. Dafür müssen wir uns aber immer wieder ändern – und genau das gehen wir jetzt an.