Beschäftigung : Junge Leute haben auf dem Arbeitsmarkt das Nachsehen

Arbeitslosenzahlen_Raum_Trier_August_2020 Foto: TV/Hartmann, Simon

Trier Auch im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Bund, Land und Region gestiegen. Besonders auffällig dabei: Der Zuwachs an jugendlichen Arbeitslosen fällt noch stärker aus. Doch was steckt dahinter?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Der oftmals recht erfolgsverwöhnte Chef der Trierer Agenur für Arbeit, Heribert Wilhelmi, wird in der Corona-Pandemie wohl etwas mehr als viele seiner Kollegen auf die Probe gestellt. Lagen die Arbeitslosenzahlen in der Region Trier bis zum März meist am unteren Ende aller deutschen Agenturen, weil neben dem breit gestreuten Branchenmix und der Nähe zum Jobmotor in Luxemburg die Arbeitslosenzahlen auch in vielen Krisen relativ niedrig geblieben sind, so gibt es nun – auch coronabedingt – gerade bei der Altersverteilung ein regionstypisches Phänomen, das in diesem Sommer besonders negativ zu Buche schlägt: eine deutlich gestiegene Jugendarbeitslosigkeit. „Von einer Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ist bislang noch keine Spur“, befürchtet Heribert Wilhelmi denn auch.

Liegt die Arbeitslosenquote aller Menschen in der Region Trier nämlich derzeit leicht über dem Vormonat mit 4,5 Prozent (absolute Zahl: 13 079), so beträgt die Quote allein für die 15- bis 25-Jährigen 4,8 Prozent. Das ist ein Plus von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zum März und sogar plus 1,5 Punkte im Vergleich zum August 2019. Von den insgesamt zusätzlich 151 Menschen auf Jobsuche sind immerhin 119 aus der jungen Altersklasse.

Info Perspektiven bis zum Jahresende Die Arbeitsmarktexperten sind skeptisch, wie sich der Arbeitsmarkt im Rest des Jahres entwickeln könnte. „Denn vieles ist noch unklar und hängt von der Gesundheitslage ab“, sagt Heidrun Schulz, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Sie geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Schnitt ansteigt und hofft aber darauf, dass die Beschäftigung insgesamt stabil bleibt. „Glücklicherweise sind wir nicht von einer Branche im Land abhängig.“ Heribert Wilhelmi macht die Arbeitsmarktentwicklung auch von Faktoren wie der Verlängerung der Insolvenzverordnung und der Kurzarbeitergeldregelung abhängig: „Ich hoffe, dass wir in der Region die Arbeitslosenquote von fünf Prozent halten können.“

„Die Ausbildungsabsolventen trifft die Arbeitslosigkeit sehr viel stärker als in den letzten Jahren“, sagt der Agenturchef. Weil Abschlussprüfungen aufgrund des Lockdowns verschoben werden mussten, konnten viele erst jetzt im Sommer ihre Ausbildung abschließen. Diejenigen, die nicht übernommen wurden, befinden sich nun auf Jobsuche. Der Agenturchef appelliert daher dringend an die regionalen Firmenchefs: „Wir wissen, dass die wirtschaftliche Lage von Unternehmen coronabedingt sehr angespannt ist. Aber wir bauen darauf, dass Arbeitgeber, wann immer es möglich ist, ihre Auszubildenden übernehmen und jungen Menschen eine Chance geben.“ Wilhelmi ist überzeugt, dass „gut ausgebildete Fachkräfte auch künftig in unserer Region dringend benötigt werden“.

Das gilt auch für neue Lehrlinge: „Auch die Einstellungsverfahren bei der Besetzung von Ausbildungsstellen haben sich durch die Corona-Einschränkungen verzögert“, stellt Wilhelmi fest und verweist auf aktuell noch 1315 unbesetzte Lehrstellen bei 451 unvermittelten Jugendlichen. Dass heißt, dass jeder Jugendliche aus etwa drei Lehrstellen wählen kann, um seinen Traumjob zu finden, landesweit liegt das Verhältnis bei 1,5 offenen Stellen je Bewerber (7200 offene Lehrstellen und 4700 unversorgte Jugendliche). Mit großem Einsatz versuchen die Ausbildungsberater nun, auf neuen Wegen Jugendliche mit Betrieben in Kontakt zu bringen, etwa in der Verknüpfung von Online- mit individueller Beratung.

Dabei setzen die Arbeitsagentur Trier und die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland auch auf das seit vier Wochen geltende Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“. Dieses mit 500 Millionen Euro dotierte Programm soll deutschlandweit an Betriebe gezahlt werden, die für neue Lehrstellen mit 2000 Euro gefördert werden und die für zusätzliche Lehrstellen 3000 Euro erhalten. „Das ist eine schöne Unterstützung für zweifelnde Betriebe, die auch in schweren Zeiten an der dualen Ausbildung festhalten. Denn es gibt deutliche Störungen im Findungsprozess zwischen Betrieben und Jugendlichen“, sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinand-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Immerhin 800 Beratungen und 100 Anträge gibt es bislang landesweit. In der Region Trier sind es bislang 125 Beratungen und 23 Anträge.