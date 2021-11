Gewerkschaften : Fusion der Region Trier mit dem Saarland

Trier Der DGB verringert im Bezirk die Regionsgeschäftsstellen von sechs auf vier. Eifel, Mosel und Hunsrück werden künftig von der Saar aus geführt.

Auch wenn der Beschluss im DGB-Bezirksvorstand dazu bereits vor Monaten einstimmig gefallen ist. Einmütig und einverstanden sind die Gewerkschafter vor Ort mit dem Deal noch lange nicht. So sollen im DBG-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland als einem von neun Bezirken bundesweit mit Beschluss der Bezirkskonferenz am 6. November in Frankenthal mit Susanne Wingertszahn und Bettina Altesleben nicht nur erstmals zwei Frauen den Vorsitz im Bezirk haben. Auch soll die Zahl der Regionen innerhalb des Dachverbands von sechs auf vier reduziert werden. Neben der Fusion von Vorder-, Süd- und Westpfalz soll die Region Trier dabei mit der Region Saarland fusionieren. „Wir haben versucht das zu verhindern und halten dies für eine falsche Entscheidung“, sagt Christian Z. Schmitz, erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier und selbst bis 2016 sieben Jahre Regionsgeschäftsführer des DGB Trier.

Der DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland ist der Dachverband der acht Mitgliedsgewerkschaften, darunter die mitgliederstärksten von Verdi und IG Metall, aber auch kleinerer wie der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Der DGB vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Landesregierung, Parteien und Verbänden und bildet die landespolitische Lobby der Gewerkschaften.

Die DGB in der Region Trier zählt noch heute zu den flächenmäßig größten Einzelregionen in Deutschland. Doch nun ist Schluss, Trier geht in der neuen Region mit dem Saarland auf. Für die Geschäftsstelle und Schmitz‘ Nachfolger James Marsh heißt das: Das Büro mit seinen drei Beschäftigten bleibt zwar erhalten, Marsh wird funktionsmäßig aber nicht mehr eigenständig agieren dürfen, sondern sich mit der Zentrale in Saarbrücken abstimmen müssen.

„Wir sind enttäuscht angesichts dieses historischen Einschnitts und damit nicht einverstanden“, formuliert es Klaus Schu, Geschäftsführer der NGG Trier als noch eigenständiger Einzelgewerkschaft in der Region. Nicht nur, dass Regionsgeschäftsführer James Marsh sehr bekannt und populär sei und nun zum Orga-Sekretär degradiert werde. Die Region Trier mit ihren 25 000 Gewerkschaftern brauche eine politische Repräsentanz, zumal die Zahl der Mitglieder auch trotz der Corona-Pandemie nach oben zeigt. „Es ist nicht legitim, dies über die Köpfe der Vor-Ort-Aktiven zu beschließen“, formuliert es die NGG in einer Resolution. Die Region sei nicht nur historisch gewachsen, sondern auch doppelt so groß wie das Saarland. Mit dem Hochschulstandort und dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt sei sie eine wichtige Repräsentanz für den DGB.

In der Tat ist der DGB in vielen Gremien beteiligt, ob in der Arbeitsagentur oder den Wirtschaftskammern. „Wir brauchen hier ein höheres Standing, da der DGB hoheitliche Funktionen übernimmt“, bemängelt Klaus Schu. Und Christian Z. Schmitz ergänzt: „Das ist keine Stärkung des Gewerkschaftsstandorts, sondern bedauerlich und unnötig.“ Ob sich dies nachteilig auf die Arbeit vor Ort auswirke, „hängt auch von der Frage ab, wie die acht Einzelgewerkschaften vor Ort arbeiten“, sagt er. So gab es bereits Einzelfusionen von Gewerkschaften aus der Region Trier mit dem Pendant im Saarland wie bei der IG Bau, der IG Bergbau, Chemie, Energie oder Verdi. Doch nur wenige Gewerkschafter sind damit zufrieden, sondern sehen darin eine mögliche Negativspirale für die Mitgliederentwicklung.

Zur Begründung der Fusion werden offiziell Einsparungen genannt. Der Effekt sei jedoch „minimal“, sagt Klaus Schu, zumal das Büro erhalten bleibe und es eher Schwierigkeiten zur internen Abstimmung über Bundeslandgrenzen kommen könnte. „Eine schwache Argumentation.“