Die neue Volksfreund-App ist abrufbar

In eigener Sache

Ab sofort steht die Volksfreund-App für Smartphone und Tablet zum Herunterladen bereit. Nutzer finden dort alle Nachrichten aus der Region, dazu die Informationen aus Rheinland-Pfalz, Luxemburg und der Welt.

Mit unserer App sind Sie auch mobil stets aktuell informiert, was in der Region passiert. Wer wichtige Ereignisse nicht verpassen will, ist über die Push-Benachrichtigung jederzeit auf dem Laufenden, die jetzt sogar auf der Smartwatch nutzbar ist.

Die neue Pack-and-Go Funktion erlaubt es, Artikel im Hintergrund zu speichern und offline zu lesen. Das E-Paper, die digitale Fassung der Zeitung, steht in gewohnter Form zum Blättern und Zoomen bereit. Wer möchte, kann Ausgaben herunterladen, auch als Auto-Download der jeweils aktuellen Ausgabe.

