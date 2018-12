Aufstieg und Niedergang des deutschen Bergbaus, die gefährliche Arbeit unter Tage, Solidarität der Kumpel: Das alles zeigt die zweiteilige Doku „Die Steinkohle“. Hier gibt es sie kostenfrei zu sehen.

Beim Stichwort Steinkohlenbergbau denken heute viele sofort an eine Industrie im Niedergang. Bergmänner sind selten geworden. Das war nicht immer so. Jahrzehntelang war Steinkohle der Motor der deutschen Industrie. Sie gab Menschen Arbeit, zog Tausende in die Städte an Ruhr und Emscher. Mit ihr kamen Kokereien, Stahl- und Kraftwerke. Die Doku „Die Steinkohle“ beschäftigt sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des deutschen Steinkohlenbergbaus. Nun ist für einen Monat kostenlos zu sehen.

Hinweis: Sie schauen diese Doku über den Player von Pantaflix. Die Nutzung und das Abspielen von Inhalten aus diesem Player ist gänzlich anonymisiert. Eine Weitergabe von Daten an Dritte bzw. eine Veröffentlichung derer findet zu keiner Zeit statt.

„Die Steinkohle“ können Sie auch mit der Pantaflix-App herunterladen oder online anschauen auf pantaflix.com.

(see)