Tafel in Essen droht mit Schließung

Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in der Essener Innenstadt angeordnet. Sollten diese tatsächlich kommen, will die Essener Tafel den Betrieb einstellen.