Luxemburg : Mit 66 Jahren...

Luxemburg Doppelgeburtstag am Luxemburger Hof: Großherzog Henri wird 66 und sein jüngster Sohn Sébastien 29.

Wohl um Diskussionen aus dem Weg zu gehen, hält sich der Hof in privaten Dingen meist zurück. Gab es vor einiger Zeit ohnehin ausreichend Rummel und Häme um die Personalquerelen am Luxemburger Hof, wonach mehrere Dutzend Angestellte gekündigt haben oder gekündigt worden waren. Sogar einen Sonderbeauftragten hatte Premier Xavier Bettel damals eingestellt, der Klarheit in die Affäre bringen sollte.

Der ist heute ebenfalls ein Geburtstagskind und wird 29 Jahre alt. Er gilt als einer der begehrtesten Junggesellen der Adelswelt. Viel mehr wird über den jüngsten Sohn des Großherzogs ansonsten kaum preisgegeben. Nach Kindergarten und St. George‘s International School in Luxemburg setzte Sébastien seine schulische Laufbahn in Großbritannien fort. Er besuchte dort zunächst die Summer Fields School und absolvierte die Sekundarstufe am Ampleforth College. 2011 schloss er schließlich die International School of Luxembourg mit Abitur ab. 2015 machte er in den Vereinigten Staaten an Franziskanischen Universität von Steubenville seinen Bachelor in Marketing und Kommunikation. 2017 absolvierte er die Royal Military Academy Sandhurst in England – dort, wo bereits Winston Churchill, die englischen Prinzen William und Harry, aber auch sein Vater und sein Bruder Guillaume gedient haben. Anschließend legte er den Eid als Offizier der luxemburgischen Armee ab und steht heute einer Truppe der „Irish Guards“ vor.