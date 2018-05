Dorstener steckt Haus mit Haarspray in Brand

Ein Mann hat bei dem Versuch, ein Wespennest zu vernichten, ein Haus in Brand gesetzt. Er richtete einen Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro an.

Der Mieter habe am Sonntag das Nest hinter der Außenfassade des Reihenhauses in Dorsten mit Haarspray bekämpfen wollen. Ob er den Sprühstrahl zusätzlich anzündete, werde vom Fachkommissariat für Branddelikte noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Als Flammen hochschlugen, habe der Mann sie erst selbst löschen wollen und schließlich die Feuerwehr gerufen. Die brachte den Brand unter Kontrolle.

(sef/lnw)