Autodieb nach Verfolgungsjagd im Taxi gestellt

Vorfall in Dortmund

Mit einer Verfolgungsjagd im Taxi hat ein bestohlener Zeitungsbote in Dortmund geholfen, den Dieb seines Autos zu stellen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Bote am Sonntag seinen Wagen mit steckendem Zündschlüssel an einer Tankstelle abgestellt, um dort Zeitungen auszuliefern. Diesen unbeobachteten Moment habe ein offenbar unter Drogen stehender Mann genutzt und sei davongefahren.

Der Autobesitzer sei daraufhin in ein wartendes Taxi gesprungen und habe den Fahrer angewiesen, dem gestohlenen Auto zu folgen.

Der Taxifahrer und die von unterwegs alarmierte Polizei konnten den Autodieb bereits nach kurzer Strecke stellen, wie es weiter hieß. Der nach Polizeiangaben etwas desorientiert wirkende 41-jährige Autodieb kam in Polizeigewahrsam.

(mba/dpa)