Feuerwehr findet tote Frau in Wohnung

In einer Wohnung in Dortmund hat die Feuerwehr am Sonntagabend eine tote Frau gefunden. Ein Mann, der ebenfalls in der Wohnung war, hatte den Notruf alarmiert.