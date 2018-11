später lesen Nach Fabrikbrand in Pakistan 2012 Gericht verhandelt Klage gegen KiK in Dortmund FOTO: dpa / Bernd Thissen FOTO: dpa / Bernd Thissen Teilen

Rund sechs Jahre nach der Brandkatastrophe in einer Fabrik in Pakistan mit mehr als 250 Toten verklagen vier Betroffene den Textildiscounter KiK. Der Prozess beginnt am Donnerstag am Landgericht Dortmund. Die Kläger geben sich kämpferisch.