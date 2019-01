später lesen Warnstreiks der Sicherheitsbeschäftigten In Düsseldorf fallen am Donnerstag 350 Flüge aus FOTO: Werner Gabriel FOTO: Werner Gabriel Teilen

Am Donnerstag will die Gewerkschaft Verdi die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart bestreiken. In der NRW-Hauptstadt werden zwei Drittel der Flüge gestrichen. Von Reinhard Kowalewsky