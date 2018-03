später lesen Unfall Drei Tote bei Autobahn-Unfall in Norddeutschland Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 1 zwischen Hamburg und Lübeck sind drei Männer aus Wismar ums Leben gekommen. Ihr Wagen sei in der Nähe des Autobahnkreuzes Bargteheide in der Nacht zum Sonntag mit einem anderen Auto zusammengestoßen und habe sich mehrfach überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Autos krachten danach in das Wrack. Bei dem Unfall wurden zwei weitere Menschen, darunter der 24-jährige Unfallverursacher, leicht verletzt.