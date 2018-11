später lesen Durchsuchungen in Düsseldorf und Köln Bundespolizei nimmt drei mutmaßliche Schleuser fest FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Die Bundespolizei hat am Dienstag drei mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande festgenommen. Am Morgen durchsuchten 130 Beamte insgesamt sechs Wohnungen und Objekte in Köln, Wiesbaden und Düsseldorf.