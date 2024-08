Rechtsextremismus „Paladin“-Prozess in Koblenz: Joachim T. pöbelt im Gerichtssaal

Ein Angeklagter, der eine Richterin duzt, dreist über sie hinwegspricht und später gegen die Anklagebank tritt – all dies ist am jüngsten „Paladin“-Prozesstag am Koblenzer Landgericht tatsächlich so passiert. Derartiges Verhalten eines Angeklagten erlebt man selten bis nie in Justitias Hallen. Die Rede ist von Joachim T., der sich in Koblenz vor einer Staatsschutzkammer verantworten muss.