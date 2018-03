Es geht nur um Öl und Flüchtlinge

La Repubblica (Rom) zur Situation in Libyen.

In Libyen existieren keine festen Punkte und es braucht wenig, damit der Wüstenwind ein Abkommen begräbt. Das Chaos wächst weiter, es gibt bewaffnete Zusammenstöße, Attentate und Raubüberfälle, aber keine Aussicht auf eine politische Lösung. (...) Die internationale Gemeinschaft scheint das nicht zu kümmern, es gibt keine starken Initiativen, die das Land befrieden könnten, weder in der Welt, noch in Europa. Alle haben lediglich zwei Interessen: das libysche Öl in die Hände zu bekommen und die Migranten von ihren Küsten fernzuhalten.