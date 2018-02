Der bekannte deutsche Rentenexperte kritisiert die schwarz-roten Pläne zur Alterssicherung. Von Stefan Vetter

Wie Union und SPD das Rentensystem reformieren wollen, das sieht der Finanzprofessor und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Uni Freiburg, Bernd Raffelhüschen, sehr kritisch. Warum, das sagt er unserem Korrespondenten Stefan Vetter. Foto: dpa

Herr Raffelhüschen, wie fällt Ihr Gesamturteil über die Rentenvorhaben aus?

BERND RAFFELHÜSCHEN Es hätte schlimmer kommen können.

Für wen?

RAFFELHÜSCHEN Für die zukünftigen Beitragszahler.

Aber der Spielraum ist doch klar abgesteckt. Ein Rentenniveau von 48 Prozent und ein Rentenbeitrag von maximal 20 Prozent. Wird das nicht Rentnern und Beitragszahlern gleichermaßen gerecht?

RAFFELHÜSCHEN Nein, das ist keine ausgleichende Gerechtigkeit. Gerecht war, was zur Rente in der Agenda 2010 unter Kanzler Gerhard Schröder beschlossen wurde. Demnach muss die Generation, die zu wenig Kinder in die Welt gesetzt hat und damit zu wenige Beitragszahler, mit einem sinkenden Rentenniveau rechnen. Diese verursachergerechte Zuweisung der demografischen Lasten wird nun mit Füßen getreten.

Das müssen Sie erklären.

RAFFELHÜSCHEN Der bisherige Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel hat dafür gesorgt, dass die Rentenhöhe auch von der Anzahl der Beitragszahler abhängt. Dieser Faktor wird nun außer Kraft gesetzt, indem man ein Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 festschreibt, egal, wie sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt entwickeln.

Nach allen bisherigen Prognosen soll das Niveau bis 2025 aber ohnehin bei etwa 48 Prozent verharren.

RAFFELHÜSCHEN Das kann sein, muss aber nicht – und was kommt danach? Sinkt das Rentenniveau dann womöglich umso stärker ab? All das steht in den Sternen und soll an eine Expertenkommission delegiert werden.

Durch eine Grundrente sollen Geringverdiener besser vor Altersarmut geschützt werden. Ist das keine gute Sache?

RAFFELHÜSCHEN Die Grundsicherung im Alter beträgt jetzt etwa 800 Euro. Diese Grundsicherung soll mittels Grundrente um zehn Prozent aufgestockt werden. Das mag gut klingen, aber tatsächlich bricht die Grundrente mit dem Lebensleistungsprinzip, wonach derjenige mehr Rente bekommen muss, der stärker in die Rentenkasse eingezahlt hat. Es wird dann Menschen geben, die 880 Euro Rente bekommen, weil sie dafür eingezahlt haben. Und es wird andere geben, die auch 880 Euro bekommen, aber nur für 800 Euro Beiträge entrichtet haben. Wer das für gerecht hält, hat in Mathematik schlecht aufgepasst.

Erstmals soll es für Selbstständige eine Versicherungspflicht geben. Haben Sie hier ebenfalls Bedenken?

RAFFELHÜSCHEN Nein. Eine Sicherungspflicht für diejenigen, die sich ihrer Alterssicherung entziehen, ist tatsächlich eine vernünftige Entscheidung. Auch wer unter den Selbstständigen wenig verdient, muss sich eine solche Vorsorge leisten. Das ist zumutbar, denn der Beitrag wird prozentual erhoben. Und ein Prozentsatz von wenig ist dann eben auch wenig.

Bliebe noch die Mütterrente, die aufgestockt werden soll …

RAFFELHÜSCHEN Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Als Wissenschaftler sage ich allerdings: Man darf Armutsbekämpfung und Familienpolitik nicht über die Beitragszahler finanzieren. Denn es ist mit Sicherheit falsch, dass das, was politisch vorgeblich gerecht ist, nur von den Arbeitnehmern finanziert werden soll, aber nicht von Selbstständigen oder Beamten. Wenn schon Grund- und Mütterrente, dann muss das über Steuern finanziert werden und nicht durch die Rentenversicherung.