500 Menschen bei Großkontrolle in Essener Innenstadt überprüft

Bis in die Nacht hinein haben Beamte am Samstag rund 500 Menschen überprüft. Neben drei Festnahmen kam es zu zahlreichen Anzeigen und Verwarnungsgeldern. Mit der Aktion will die Polizei Stärke zeigen gegenüber Familienclans mit libanesisch-arabischen Hintergrund.