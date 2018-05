Auto soll angeblich in Gruppe in Essen gefahren sein

Ein Auto soll in der Nacht zu Sonntag im Essener Stadtteil Altendorf angeblich in eine Gruppe von Menschen gefahren sein. Ein entsprechendes Auto wurde sichergestellt. Eine Frau wurde bei dem Vorfall womöglich verletzt. Von ihr fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Leitstelle gegen 4.10 Uhr ein Notruf von der Altendorfer Straße. Dem Anrufer zufolge schlugen sich über ein Dutzend Personen auf offener Straße. Die Polizei fuhr mit zahlreichen Streifenwagen zu der entsprechenden Stelle.

Zeugen gaben an, dass dort zuvor ein silberner Wagen in Höhe eines Cafés in eine Gruppe gefahren sein soll. Laut den Zeugen könne man nicht ausschließen, dass eine Frau, die nach dem Vorfall verschwand, verletzt wurde. Den 31 Jahre alten mutmaßlichen Fahrer des Wagens nahmen Polizisten vor Ort vorläufig fest. Die Beamten fanden auch ein mögliches Tatauto und stellten es sicher.

Hintergründe noch unklar

Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer getrunken hatte. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Rest der Nacht verbrachte der Festgenommene in einer Zelle. Am Sonntag war unklar, was im Vorfeld tatsächlich auf der Altendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 377 geschah.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen.

(skr)