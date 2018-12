Bessere Luft durch mehr Nahverkehr: In Essen startet die Verkehrsgesellschaft Ruhrbahn am Montag den Verkauf stark vergünstigter Tickets. Vor allem Autofahrer sollen angesprochen werden.

Die zunächst auf zwei Jahre beschränkte Aktion soll vor allem Autofahrer dazu bewegen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Der Bund stellt in Essen dafür rund 21 Millionen Euro zur Verfügung. Essen ist eine von fünf Städten in Deutschland, in denen der Bund Modellprojekte zur Verbesserung des Nahverkehrs und zur Verringerung der Stickoxidbelastung mit insgesamt 130 Millionen Euro unterstützt. Die anderen sind Bonn sowie in Baden-Württemberg die Städte Herrenberg, Mannheim und Reutlingen.

In Essen können Neukunden etwa Abonnements für das Stadtgebiet zum halben Preis beantragen. Das sind in der günstigsten Variante 34,33 Euro monatlich. Zusätzlich gibt es jeden Monat einen 30-Euro-Gutschein für ein Carsharing-Fahrzeug. Leihfahrräder sind die ersten 30 Minuten kostenlos. Beim Kauf eines 30-TageTickets ist das nächste Ticket - wiederum nur für Neukunden - kostenlos. Das Online-Bestellformular auf einer eigens eingerichteten Website jetztwechseln.ruhrbahn.de wird um 0 Uhr freigeschaltet.

Neue Kunden will man auch in Bonn werben. Dort gibt es vom 1. Januar an ein 365-Euro-Ticket. Rein rechnerisch kann man damit also jeden Tag in Bonn für einen Euro Bus und Bahn fahren. Normalerweise kosten diese Tickets knapp 990 Euro. Auch in Bonn gibt es Bestellscheine im Internet.

(mba/dpa)