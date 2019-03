später lesen Großeinsatz in Essen Polizei stoppt Clan-Mitglieder wegen Raserei in Innenstadt FOTO: dap / dpa FOTO: dap / dpa Teilen

Die Polizei in Essen hat am Donnerstagabend eine Gesellschaft gestoppt. Die Gruppe aus dem Clan-Milieu war mit überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs. Zwei Autos wurden beschlagnahmt.