Ex-Häftling tot in Treppenhaus gefunden

55 Jahre alt wurde der Mann, den die Essener Polizei am Montag tot aufgefunden hat. Seine Leiche wurde am Limbecker Platz von einem Pförtner gefunden. Laut Polizeisprecher lag der Tote in einem Treppenhaus.