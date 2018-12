später lesen Feuer in Schleidener Gymnasium Behörden weiten Fahndung nach drei Bränden aus FOTO: dpa / Nord-West-Media TV FOTO: dpa / Nord-West-Media TV Teilen

Twittern

Teilen



Nach drei offenbar bewusst gelegten Bränden in einer Schule in Schleiden in der Eifel ist der Täter weiterhin noch nicht gefasst.