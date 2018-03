später lesen Tierischer Einsatz in Mülheim Feuerwehr gräbt Hund aus Fuchsbau aus FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Fast 16 und noch kein bisschen müde: Hundedame "Hope" verirrte sich in Mülheim an der Ruhr am Samstag in einem Fuchsbau. Helfer der Feuerwehr haben dem Foxterrier aus dem Loch geholfen.