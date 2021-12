Insolvenzen : Gefahr von Zombie-Unternehmen steigt

Vor allem im Handel und in der Gastronomie rechnet die Wirtschaftsauskunftei Creditreform im kommenden Jahr mit mehr Firmenpleiten. Foto: dpa/Martin Gerten

Trier Mehr Firmeninsolvenzen im Bund, weniger in der Region, aber keine Pleitewelle: Experten gehen davon aus, dass es nach einem Rekordtief im Corona-Jahr 2021 im kommenden Jahr erstmals seit langem wieder mehr Unternehmenszusammenbrüche geben wird. Warum einiges dafür spricht.

Von Sabine Schwadorf

Den staatlichen Corona-Hilfsmilliarden sei Dank: Trotz teils massiver Einschränungen wie Lockdowns und Zugangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für Gastronomie, Handel und Tourismus zeichnet sich bislang keine Pleitewelle von Unternehmen ab. Zwar registriert die Wirtschaftsauskunftei Creditreform bundesweit mehr Unternehmensinsolvenzen, in der Region ist die Zahl der Firmenpleiten jedoch leicht zurückgegangen. So sind bis Ende Oktober in der Region Trier 91 Firmenpleiten gemeldet, sechs weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr mit 97. Zum Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten: Im Jahr 2019 waren es noch 137 Insolvenzen.

Doch dieses Phänomen ist laut den Experten nur eine Momentaufnahme, die sich 2022 schon wieder ändern könnte. „Wir gehen zwar nicht von einer Insolvenzwelle aus, rechnen im kommenden Jahr aber mit einem Anstieg insbesondere im Handel und der Gastronomie. Im gewerblichen Bereich dürften die Zahlen stagnieren“, sagt der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Es wäre demnach der erste Anstieg der Firmeninsolvenzen seit dem Jahr 2009.

Info Firmenpleiten im Bund auf Rekordtief (dpa) Auch bundesweit ist die befürchtete Pleitewelle in der Wirtschaft im zweiten Corona-Jahr ausgeblieben. Die Zahl der Firmeninsolvenzen sinkt in diesem Jahr nach Schätzungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform dank staatlicher Hilfsmilliarden sogar um 10,8 Prozent auf das Rekordtief von 14 300 Fällen. „Bei den Unternehmenspleiten haben wir den niedrigsten Wert seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 gemessen und zählen nur noch halb so viele Insolvenzen wie 2012“, erläutert der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Trotz der gesunkenen Fallzahlen erhöhte sich die Schadenssumme für die Gläubiger auf geschätzt 54,0 Milliarden Euro – nach 42,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund waren den Angaben zufolge einige Großinsolvenzen im Immobilien- und im Finanzsektor wie die spektakuläre Pleite der Bremer Greensill Bank. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen stieg Creditreform zufolge bundesweit sprunghaft um geschätzt 81 Prozent auf 76 500 Fälle. Auch hier ist wie in der Region Trier die Hauptursache die gesetzlich durchgesetzte Halbierung der Wohlverhaltensperiode auf drei Jahre.

Dieser Trend könnte auch die Region Trier erfassen, ist Herbert Eberhard, Geschäftsführer von Creditreform Trier, überzeugt. So gebe es einerseits Betriebe, die sich dank der Corona-Hilfen über Wasser halten: „Wenn diese Hifen auslaufen, wird es wieder mehr Unternehmensinsolvenzen geben“, sagt er. Und in Handel, Gastronomie und bei kleineren Unternehmen durch alle Branchen hindurch registriert Eberhard zunehmend Schließungen, weil Betriebe aufgrund schwieriger gewordener Personalplanung und angesichts von den finanziellen Folgen nach der Pandemie den Bettel hinwerfen und Geschäft und Gaststätte schließen. „Die Zahl derer könnte weiter zunehmen“, sagt er.

Auch Creditreform-Experte Hantzsch warnt angesichts immer weiter laufender Corona-Hilfen: „Die Kehrseite der Medaille ist die wachsende Zahl an potenziellen Zombie-Unternehmen, deren Entstehen durch die weiter fortgeführte Subventionspolitik gefördert wird.“ Heißt: Nur dank der staatlichen Unterstützung wird ein Teil der Unternehmen am Leben erhalten.

Zwar sieht die Deutsche Bundesbank bislang noch keine Anzeichen dafür, dass nicht überlebensfähige Firmen mit staatlichen Hilfsgeldern künstlich üebr Wasser gehalten werden, sagt Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch: Man müsse die Lage im Unternehmenssektor aber sehr genau beobachten. „Wir wollen sicherlich nicht in eine Situation kommen, dass wir Insolvenzen verschleppen.“

Doch die Finanzlage ändert sich allmählich für die Unternehmen, und damit werden auch die Folgen der Pandemie auch spürbar. Für die gesamten Betriebe in der Region Trier rechnet Herbert Eberhard „auf breiter Basis in fast allen Betrieben mit weniger Gewinn und niedrigerern Margen“, sagt er. Der Grund: „Wir haben eine stark mittelständisch geprägte Industrie, die gerade bei den Automobilzulieferrn derzeit weniger Aufträge hat“, sagt der Auskunftei-Chef. Und die sei punktuell sehr konjunkturabhängig: „Hier könnten wir einen Aufschwung gut gebrauchen.“

Die Pandemie und ihre Folgen allein seien für große Unternehmen zwar kein unüberwindbares Problem: „Die Lieferschwierigkeiten wurden vielfach abgefangen durch eine Umorganisation. Allerdings gibt es weniger Umsatz und Gewinn bei gleichen Kosten durch das Personal.“ Denn laut Eberhard seien die Beschäftigten weit weniger häufig als von der Auftragslage her in Kurzarbeit geschickt worden, um sie angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels halten zu können. Und so rechnet er für 2022 „mit schlechteren Unternehmensbilanzen in der Breite der regionalen Wirtschaft“.

Um eine Pleitewelle in der Corona-Krise 2020 abzuwenden, hatte der Staat zeitweise auch die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt. Seit dem 1. Mai dieses Jahres gilt die Insolvenzantragspflicht wieder vollumfänglich. Ausnahmen gibt es nur noch für Betriebe, die im Sommer Schäden durch Starkregen oder Überflutungen erlitten haben.

Wie sieht die Lage bei den Verbraucherinsolvenzen aus?

Deutlich gestiegen sind im Vergleich zu den Firmenpleiten die Privatinsolvenzen. Bundesweit nehmen sie in diesem Jahr um 80,9 Prozent zu, in der Region sogar um rund 88 Prozent. Gab es 2020 in der Region Trier noch 328 Privatinsolvenzen, so sind es derzeit bislang 617.