Parteien : Unter freiem Himmel und einig

Die Unterstützung für den Spitzenkandidaten Joachim Streit zur Landtagswahl beim ersten Open-Air-Parteitag der Freien Wähler in Bitburg war offensichtlich. Am Ende wurde er einstimmig gewählt. Foto: Friedhelm Knopp

Bitburg Erster Open-Air-Landesparteitag der Freien Wähler wählt den Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.

Allerdings stand dieser Open-Air-Parteitag am Vorabend fast schon vor dem Aus, bevor er begonnen hatte. Pressereferent Jan Brandau von den Freien Wählern: „Wir hatten gestern Abend gerade alles aufgebaut, als ein Unwetter aufzog, eine Windhose über den Platz fegte und alles auf den Kopf stellte.“ Und der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sagt in seinem Grußwort: „Wir beschlossen, sofort wieder aufzubauen. Wir wollten das durchziehen. Weder das Wetter noch Corona kann uns aufhalten.“

Bei der ersten Abstimmung beschließen die zunächst 115 Wahlberechtigten, auf Vorschlag des Vorstands keine Ersatzbewerber oder Ersatzbewerberinnen zu benennen. Dann folgen in geheimer Abstimmung die Nominierungen der Kandidaten und Kandidatinnen für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Als Spitzenkandidat vorgeschlagen wird der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit (55). Der verspricht in seiner Ansprache „ein Wahlprogramm, das wieder alle Menschen anspricht – ich möchte eine Politik, die alle Menschen verstehen“. Sein Ziel sei es, die Freien Wähler in den Landtag zu führen und ihnen eine kommunale Stimme in Parlament und Regierung zu verschaffen.