später lesen 4. Jahrestag des Germanwings-Absturzes Angehörige gedenken in Frankreich und Deutschland der Opfer FOTO: dpa / Peter Kneffel FOTO: dpa / Peter Kneffel Teilen

Twittern

Teilen



Vor vier Jahren zerschellte Germanwings-Flug Nummer 4U9525 in den Alpen. Alle 150 Menschen an Bord starben. Zum Jahrestag trafen sich wieder viele Angehörige am Absturzort in Südfrankreich und in Haltern, um der Toten zu gedenken.