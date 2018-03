Getötetes Ehepaar: Zweite Leiche identifiziert

(dpa) Im Mordfall mit zwei eingemauerten Toten in Bayern ist nun auch die zweite Leiche identifiziert. Damit ist klar, dass beim Verbrechen in Schnaittach bei Nürnberg das Ehepaar starb, dem das Grundstück gehörte. Unter Tatverdacht sind der 25-jährige Sohn der Eheleute sowie dessen 22 Jahre alte Ehefrau. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Die nun identifizierte Tote sei die vermisste 66 Jahre alte Frau, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg am Montag. Dies habe nun mit Hilfe eines DNA-Tests bewiesen werden können. Die Sprecherin bestätigte damit Medienberichte. Vorige Woche hatten Rechtsmediziner nachgewiesen, dass es sich bei der männlichen Leiche um den 70 Jahre alten Ehemann handelte. Die Polizei hatte die beiden Leichen vor einer Woche auf dem Grundstück des Paars gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden. Das Ehepaar war seit Mitte Dezember vergangenen Jahres nicht mehr gesehen worden. Der Sohn hatte seine Eltern Ende Dezember als vermisst gemeldet und danach sowohl auf Facebook als auch über einen regionalen Fernsehsender einen Suchaufruf gestartet.

