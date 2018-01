Glatte Straßen und stürmische Böen in NRW

Überfrierende Nässe und Schneefall sorgen am Mittwochmorgen in vielen Teilen Deutschlands für glatte Straßen. Auch in NRW müssen Autofahrer den ganzen Tag über mit Behinderungen rechnen.





Bereits in der Nacht berichteten im Westen Deutschlands verschiedene Polizeistellen von Schnee und glatten Straßen. Probleme gab es in NRW zunächst aber kaum. Am Morgen soll in tieferen Lagen jedoch weiterhin Schnee oder Schneeregen fallen. Außerdem muss im Tagesverlauf immer wieder mit kräftigen Windböen gerechnet werden.





Mindestens noch bis Donnerstag wird uns das ungemütliche Wetter erhalten bleiben. Seit Dienstagvormittag zieht von Westen der Regen über NRW hinweg. Dabei können sich einzelne Gewitter entwickeln, Schauer und Graupelschauer sind auch dabei.





Die Zahl der Unfälle und Verkehrsbedingungen hält sich derzeit deutschlandweit noch in Grenzen: Auf der Autobahn 62 im nördlichen Saarland blieb den Angaben zufolge ein Lastwagen liegen, in der Region rund um Bielefeld wurden einige Glätteunfälle registriert, ebenso in Osnabrück sowie dem Emsland in Niedersachsen.





Am Dienstagabend hatte es in manchen Regionen bereits Probleme gegeben. Im nördlichen Schleswig-Holstein berichtete die Feuerwehr von einigen Glätteunfällen, bei denen es auch Verletzte gab. Meist blieb es aber bei Blechschäden.





Auf der Autobahn 28 hatten plötzlich einsetzende Hagelschauer am Dienstagabend zu mehreren Unfällen geführt. Nach Angaben der Polizei kamen dabei acht Autos und ein Sattelzug ins Schleudern.





Deutsche Bahn warnt Fahrgäste





Laut DWD ist am Mittwoch auch in der Südwesthälfte mit Sturmböen, auf Bergen auch mit Orkanböen zu rechnen. Es kann regnen, graupeln oder Schneeschauer geben - bei wechselnder bis starker Bewölkung. In den Mittelgebirgen werden 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, in den Alpen oberhalb von 1200 Metern sogar ein halber bis ein Meter.





Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen möglicher orkanartiger Stürme am Mittwoch und Donnerstag: "Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor."

(mro)